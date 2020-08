Kiersznowski miał trafić do szpitala. Prawda jest zupełnie inna

Krzysztof Kiersznowski trafił do szpitala, a jego stan zdrowia mocno się pogorszył. To efekt komplikacji, jakie powstały po operacji udrożnienia żył - takie niepokojące informacje przekazał niedawno tygodnik "Twoje Imperium". - Miał duże skoki ciśnienia. Najgorsze jest to, że lekarze nie potrafią ich do końca wyjaśnić - podała gazeta, powołując się na bliską osobę z otoczenia gwiazdy "Barw szczęścia".