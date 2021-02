Krzysztof Kowalewski dla WP: denerwuje mnie kolesiostwo ludzi PiS

Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 r. Kilka miesięcy wcześniej udzielił wywiadu, w którym mówił WP, że nie podoba mu się to, co PiS robi z krajem i jak politycy tej partii odnoszą się do takich aktorów jak Janusz Gajos. "Nimi kieruje po prostu chciwość. Chyba nawet ludzie zaślepieni PiS-em to widzą". Poniżej znajdziecie całość wrześniowej rozmowy z Krzysztofem Kowalewskim.

Krzysztof Kowalewski udzielił WP wywiadu we wrześniu 2020 r. Źródło: East News