Krzysztof Kowalewski wyraźnie schudł. Jest nie do poznania

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie popularnego aktora, na którym trudno go rozpoznać. Krzysztof Kowalewski mocno schudł.

Juliusz Ćwieluch, dziennikarz "Polityki", opublikował na swoim facebookowym profilu zapowiedź wywiadu z Krzysztofem Kowalewskim, który ukaże się w najnowszym wydaniu tygodnika. Jak napisał dziennikarz: "Krzysztof Kowalewski stracił parę kilogramów, co jak wiecie z filmów, w których grał dla Polski jest kłopotem, bo każdy Polak jest na wagę mięsa. To, co mówi w najbliższym (od środy w kioskach) numerze Polityki też jest kłopotem dla Polski. Bo mówi jak jest. Czytajcie, bo tych mądrych i wspaniałych ludzi wcale nie ma tak wielu. I to nie tylko w przeliczeniu na kilogramy".

Nie tyle sama zapowiedź rozmowy z legendarnym aktorem, co załączone do posta zdjęcie, odbiło się w mediach szerokim echem. Internauci byli poruszeni tym, jak obecnie wygląda Kowalewski.

Nie jest tajemnicą, że 83-letni aktor znany m.in. z filmów Stanisława Barei, kilka lat temu wyraźnie podupadł na zdrowiu. Na początku marca na kilka tygodni trafił do szpitala. Powodem były problemy kardiologiczne. Kowalewski, pytany o stan zdrowia we wcześniejszych wywiadach, nie ukrywał, że w ostatnim czasie nie jest najlepiej. I do tego tematu potrafił jednak podchodzić z typowym dla siebie poczuciem humoru.

"Operacje, operacyjki, biologicznie się zużywam, na szczęście jeszcze nie do końca, ale to jest w starości najbardziej do du... Odpukać, umysł jeszcze domaga, ale też się czasem niepokoję, kiedy nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś nazwiska" – mówił jakiś czas temu Krzysztof Kowalewski.