Krzysztof Krawczyk junior chce naprawić relację z synem. Ale nie jest pewien, czy jest jego ojcem

Teraz mężczyzna wynajął mieszkanie i ma nadzieję, że to pomoże mu naprawić relację z synem. Zdradził jednak, że nie ma pewności, czy Bartosz na pewno jest jego dzieckiem: - Są pewne wątpliwości, nie tylko z mojej strony. Wiele lat temu miałem robione badania na płodność, z których wyniknęło, że to praktycznie pewne, iż nie będę mógł mieć dzieci. Do miejsca, w którym kiedyś pracowałem, przyszła osoba, z którą to dziecko zostało poczęte, tam ją poznałem i zaczęliśmy się spotykać. Po jednym z moich ataków padaczki, jak byłem w szpitalu, zadzwonił do mnie tata tej kobiety i powiedział mi, że ona ma "brzuszek", ale dalej nie mam pewności, że to mój syn.