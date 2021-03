Krzysztof Krawczyk nadal w szpitalu. Żona muzyka zabrała głos

Krzysztof Krawczyk unikał spotkań z ludźmi, a gdy tylko miał możliwość zaszczepienia, zrobił to. Mimo to nie uniknął zakażenia koronawirusem. Pod koniec marca napisał na Facebooku dramatyczną wiadomość. Przebywał już wtedy w szpitalu pod Łodzią. Żona muzyka ubolewała nad tym, że nie może go zobaczyć. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będą mogli cieszyć się swoim towarzystwem w domu.