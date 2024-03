Krzysztof Majchrzak nie miał szczęścia w miłości. Ukochana wolała jego syna

Perfekcjonista z zasadami

Do Szkoły Muzycznej poszedł, bo wystraszyła go wizja poboru do wojska, a po trzech latach przeniósł się do łódzkiej szkoły filmowej. Tam zmieniło się jego podejście do aktorstwa i sztuki w ogóle. Zaczął myśleć, że ta ścieżka kariery faktycznie ma sens, nabrał odwagi do występów i siły, by porażki go nie załamały. Wkrótce trafił przed kamery, ale początki swojej kariery oceniał dość surowo.