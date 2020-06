To nie fryzura, to styl życia. Krzysztof Rutkowski lubi "na kwadratowo"

Maja Plich dumnie dzierży w ręku torebkę "Patrol Rutkowski"

Rutkowski, który od kilku lat strzyże się "na kwadrat" (albo jak niektórzy wolą – "na pędzel"), znowu pokazał, że ma duży dystans do siebie. Selfie na tle drzewek zrobił co prawda z czapką na głowie, ale fani nie omieszkali skomentować, że są obcięte "na Rutkowskiego".

"Oj, do tego ujęcia to pasowało ściągnąć czapeczkę", "Super dystans do siebie", "Krzychu na kwadracie", "I to mi się podoba" – pisali fani pod zdjęciem na Facebooku i Instagramie.