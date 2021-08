Krzysztof Rutkowski pochwalił się "potworem". Kupił maszynę jednostek specjalnych

Krzysztof Rutkowski odebrał z fabryki AMZ w Kutnie pojazd opancerzony TUR VI - imponującą maszynę do zadań specjalnych. To bez wątpienia był wielki dzień dla Rutkowskich, którzy na swoim youtubowym kanale relacjonowali to wydarzenie na żywo. Rutkowski nie mógł się nadziwić możliwościom maszyny, z której potencjału na co dzień korzystają jednostki specjalne policji.