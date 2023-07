Krzysztof S. oskarżony o pedofilię. 86-latek usłyszał zarzut

Jak donosi portal TVP Info, 14 lipca Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi Krzysztofowi S. Za seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15. roku życia grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do stawianego zarzutu i odmówił składnia wyjaśnień.