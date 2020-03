WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Krzysztof Skiba: gwiazdy śpią na forsie i narzekają, że im odwołali koncert. To żenujące Krzysztof Skiba zamieścił na Facebooku mocny wpis, którym ustawił do pionu artystów narzekających na problemy finansowe w dobie koronawirusa.... Rozwiń krytykuje pan artystów krytykuje p … Rozwiń Transkrypcja: krytykuje pan artystów krytykuje pan gwiazdy czy kogo pan krytykuje za to że w tej chwili mówią że skoro kultura stanęła to oni nie mają z czego żyć życia osoby które które nie mają w sobie empatii i oczywiście myślałem o gwiazdach o tych mocno i wysoko zarabiających gwiazdach które w zasadzie na całym tygodniu kwarantanny zaczęli narzekać że im już ci kasy brakuje że nie mają pieniędzy na płacenie rachunków No to jest trochę śmieszne wiem że są to osoby naprawdę bardzo dobrze zarabiające i w sytuacji nadzwyczajnych Jaką mamy do czynienia teraz w sytuacji kryzysu przed którym stanął cały świat tak bo wirus dotarł już do krajów na świecie należałoby może dokonać jakieś autorefleksji pomyśleć o tym że tak nie tylko ty gwiazdy z powodu odwołanych koncertów Ja też mi też odwołam ponad 20 koncertów No i wszyscy stratą ale zależy Jakby trochę mieć sobie empatii i zrozumieć cię sytuacją w której się wszyscy znaleźliśmy A co mam powiedzieć jak pracownik biura co mam powiedzieć pracownik czy pracownica barów kawiarni restauracji czy klubu czy właściciel Hotelu oni zostali prowadzić tej chwili działalności żadnej gospodarczej w zasadzie część tych ludzi jest już w tej chwili bezrobotna co mają powiedzieć osoby takie jak osoby na operację w szpitalach wiadomo że 690% operacji jest przesuwanych na jakieś dalsze terminy Proszę sobie wyobrazić człowieka który od roku czekam na operację kolana i teraz jeżdżę do musi jeszcze trochę poczekać bo szpitale i personel medyczny muszą być do dyspozycji chorych na koronawirusa więc no nie jest to Naprawdę żałosne i trujące że gwiazdy które naprawdę śpią na forsie tak się zachowują No po prostu Są to osoby oderwana od życia Są to osoby które pękają narzekają że odwołane koncerty świat po koronawirusy się zmieni to przed chwilą Panowie to czyli rozmowy właśnie o poważnych sprawach siedzi w gospodarce wiadomo że to nasze życie rozwinął się też nasze preferencje Ja rozumiem że ktoś będzie chciał kupić sobie nową wysadzaną diamentami torebkę za 100 000 zł ale niestety będzie musiał odłożyć te plany czy trochę poczekać Myślę że jest wiele osób w gorszej sytuacji niż te napompowane przez media