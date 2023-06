Krzysztof Skiba skomentował wypadek kolumny rządowej. Wbił władzy szpilę

"To nie jest jednak wina kierowców. Oni po prostu dopasowują się mentalnie do osób, które wożą. Jeżdżą na chama i bez żadnych zasad. [...] Wybory kopertowe, afera z respiratorami czy kraksa siedmiu aut z udziałem ministra Macierewicza, którego kolumna rządowa staranowała wręcz cywilne auta, jest po prostu rodzajem kolorytu, który opisuje nam charakter tych ludzi. Ta władza to po prostu jeden wielki wypadek na wszystkich polach i drogach" - podsumował Krzysztof Skiba.