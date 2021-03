Krzysztof Skiba śmieje się z prezydenta. "Przypomina Jasia Fasolę"

Krzysztof Skiba o żarcie Rosjan: Przykra sprawa, że Andrzej Duda dał się wkręcić

- (…) no i pamiętajmy, że to pierwszy raper Rzeczpospolitej, słynny "Ostry cień mgły", który myślę zrobił wrażenie na wszystkich. Tutaj nawet znani raperzy się wypowiadali, że wykonał niesamowity manewr. Być może jest nawet bardziej raperem niż prezydentem Polski. No i jest też pierwszym narciarzem. No i oczywiście, robi bardzo ciekawe miny, ale czy gdzieś ktokolwiek powiedział że prezydent musi być cały czas poważny? On w tych minach przypomina Jasia Fasolę – skwitował.