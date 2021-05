Krzysztof Zalewski na wyciągnięcie ręki. Koszt? Niemały, ale wrażenia niezapomniane

Ponad 100 m nad ziemią, niewiele ponad 100 gości, niezapomniane doznania dla zmysłów, widok na Zatokę Gdańską i Krzysztof Zalewski na wyciągnięcie ręki. Wyjątkowy koncert. Całość brzmi naprawdę wspaniale i rozpościera perspektywę wyjątkowych doznań. Za wieczór w Gdańsku jednak, w dużej mierze za jego ekskluzywność i starannie przygotowane atrakcje trzeba będzie niemało zapłacić. Bilety na tę przyjemność kosztują bowiem… 1000 i 1500 zł (łącznie do sprzedaży trafiło 130 biletów). W tym drugim przypadku jest to pakiet Platinium, w który wchodzą dodatkowe atrakcje, m.in. degustacja najwyższej jakości kawioru i doskonałego szampana. O co w tym wszystkim chodzi?