Zalewski o koncertach dla zaszczepionych. "To przerzucanie odpowiedzialności"

Krzysztof Zalewski goszcząc w programie Newsroom WP skomentował sytuację branży muzycznej w obliczu pandemii i odniósł się do pomysłu organizowania koncertów dla zaszczepionych. - Myślę, że przerzucanie odpowiedzialności przez rząd na organizatorów imprez masowych i muzyków przez brak sukcesów w jakiejś kampanii proszczepionkowej jest nie na miejscu. Do szczepień powinni zachęcać eksperci, a my powinniśmy się stosować do obowiązujących zasad i obostrzeń – mówił muzyk. Zalewski podkreślił, że liczy na to, że w końcu uda się wypracować rozsądne rozwiązanie bezpiecznego organizowania koncertów, które nie będzie prowadziło do absurdalnych sytuacji ani szukania możliwości obejść przepisów. Zwłaszcza, że wydarzenia sportowe obejmują zupełnie inne wytyczne. Posłuchajcie fragmentu.