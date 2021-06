Krzysztof Zalewski o sytuacji branży muzycznej. "Zapomina się o nas"

Krzysztof Zalewski gościł w programie WP "Newsroom", w którym mówił, co sądzi o rozporządzeniu częściowo odmrażającym koncerty. Niestety takim, które nie rozwiązuje problemów branży. Muzyk zwrócił uwagę na podstawowe problemy osób profesjonalnie zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych. - 250 osób daje taką kwotę, która nie pozwala nawet na wybudowanie sceny. A mówimy o koncertach plenerowych, o wielkich festiwalach – tłumaczył, wskazując na absurdy obostrzeń obowiązujących na koncertach właśnie z perspektywy wykonawców i organizatorów. – Absolutnie jesteśmy za tym, żeby zrobić wszystko, by powstrzymać pandemię. Jesteśmy pierwsi, by się stosować do wszystkich obostrzeń. Mówię tylko o pewnego rodzaju niesprawiedliwości i o tym, że nasza branża jest pod tym względem traktowana wyjątkowo – dodał. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.