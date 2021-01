Krzysztof Zalewski odczarowuje blue monday. "Wszystko będzie dobrze"

Krzysztof Zalewski przygotował niespodziankę dla fanów. W trzeci poniedziałek stycznia, zwany potocznie „blue Monday”, czyli smutnym, przygnębiającym poniedziałkiem. Ma on przypadać na trzeci poniedziałek stycznia i według teorii brytyjskiego Cliff Arnall, być najbardziej przygnębiającym dniem w roku. Choć to raczej teoria pseudonaukowa, na dobre weszła w życie, do potocznego języka i popkultury. Obchodzących niechlubny poniedziałek często pochłania słuchanie smutnych, wzruszających i nastrojowych piosenek.