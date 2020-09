Ksiądz Kneblewski zaliczył wpadkę. Internet jest dla niego bezlitosny

Abp. Marek Jędraszewski wywołał burzę. Leszek Miller krytykuje: "Niech zaczną od siebie"

"Rozwodnik to tak średnio jako przykład tradycyjnej rodziny" - potwierdził kto inny. Księdza Kneblewskiego trudno jednak zawstydzić, a tym bardziej skłonić do tego, by przyznał się do wpadki.