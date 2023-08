Ksiądz obraził Rodowicz. Mieszkańcy chcą zorganizować jej koncert pod jego oknami

Wygląda jednak na to, że mieszkańcom nie podoba się działalność zakonnego rebelianta i tym razem to oni chcą mu dopiec. Jak donosi m.in. "Super Express", lokalna społeczność planuje zorganizowanie koncertu znienawidzonej przez księdza Maryli Rodowicz tuż pod jego oknami. W piśmie do Urzędu Gminy z prośbą o zaproszenie do Baranowa wielkiej gwiazdy wskazano lokalizację Placu Zmartwychwstania, czyli właśnie tam, gdzie urzęduje przywódca duchowej sekty.