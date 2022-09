Książę Edward żegna mamę. Wzruszające słowa

Edward jest 13. z kolei pretendentem do tronu brytyjskiego. W przeciwieństwie do swoich braci: Karola i Andrzeja, a także prastryja Edwarda VIII, swojego imiennika, który abdykował wybierając miłość do rozwódki, książę nie ma na koncie żadnego skandalu obyczajowego. Jedyną kontrowersją, jaką wzbudził wśród Brytyjczyków, była jego orientacja seksualna. Ożenił się w wieku 35 lat, a wcześniej nie widywano go z kobietami. To zrodziło plotki o jego homoseksualizmie, którym oficjalnie zaprzeczył w latach 90.