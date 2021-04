Książę Filip nie żyje. Miał 99 lat

Książę Filip pochodził z duńskiego rodu królewskiego Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Urodził się w Grecji, ale całą młodość spędził na renomowanych zagranicznych uczelniach, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech.

W wieku 18 lat wstąpił do Królewskiej Marynarki. Ukończył Royal Naval College w Dartmouth jako najlepszy kadet na kursie. Podczas II Wojny Światowej służył na Pacyfiku i Morzu Śródziemnym. Szybko piął się po szczeblach wojskowej kariery. Był jednym z najmłodszych oficerów w Royal Navy, gdy w wieku 21 lat objął stanowisko pierwszego oficera na pokładzie HMS "Wallace".

Możliwe, że właśnie dzięki uczęszczaniu do Akademii Marynarki w Dartmouth poznał przyszłą żonę i królową Zjednoczonego Królestwa. To tam w 1939 roku król Jerzy VI z małżonką i dwiema córkami przybyli na oficjalną wizytę. Większość kadetów została "pokonana" przez świnkę. Misję zaopiekowania się królewskimi córkami powierzono 18-letniemu, wysokiemu i przystojnemu Filipowi. Wtedy serce 13-letniej Elżbiety zabiło szybciej i tak zaczęła się miłość do grobowej deski.