Książę Filip spędził kolejną noc w szpitalu. "Wszedł o własnych siłach"

Książę Filip w piątek został przyjęty do szpitala. Jego stan wymagał opieki lekarzy. Jeszcze nie wrócił do pałacu.

Informator The Telegraph donosi, że książę nie przybył do szpitala ambulansem (jak informowały niektóre media), a o własnych siłach. Wiadomo też, że spędził już dwie noce w szpitalu. Według najnowszych doniesień na temat jego stanu, istnieją bardzo duże szanse, że dołączy do rodziny na święta. Królowa wraz z bliskimi od lat spędza Boże Narodzenie w Sandringham, dokąd udała się sama w zeszły piątek.