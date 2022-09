Książę Harry cenzuruje swoją autobiografię. Boi się gniewu ludzi

Z nieoficjalnych informacji "The Daily Mail" wynika, że dwór królewski bardzo się cieszy z zapowiedzi zmian, chociaż nie obiecuje sobie po nich zbyt wiele, bo niezależnie od tego, co pozostanie w książce, to monarchia znowu znajdzie się pod ostrzałem. Pytanie, tylko, jakiego kalibru działa wytoczy Harry.