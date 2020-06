Książę Harry był dzieckiem, gdy zginęła Diana. Po latach zrozumiał swój błąd

Na łamach brytyjskiego "The Mirror" pojawił się wywiad z Owenem Richardsem, który miał zaszczyt poznać Harry'ego i usłyszeć od niego ważną radę. Do spotkania doszło rok temu podczas odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary zamachu terrorystycznego w Tunezji. 26 czerwca 2015 r. w kurorcie Susa przedstawiciel tzw. państwa islamskiego zastrzelił 39 osób i ranił 36 innych. Wśród ofiar śmiertelnych było aż 30 Brytyjczyków.

Owen miał 16 lat, gdy na jego oczach zginął starszy brat, wujek i dziadek. Podczas ceremonii odsłonięcia pomnika do Richardsa podszedł książę Harry i podzielił się z nim cenną radą.

- Powiedział, że muszę rozmawiać o tym, co się stało. Powiedział, że zna to z własnego doświadczenia, bo kiedy stracił mamę, on tego nie robił – wyznał Richards (zaznaczony na zdjęciu).