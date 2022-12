Książę Harry nie chce, by król Karol miał kontakt z jego dziećmi

Od tamtej pory Harry i Meghan są zdani na siebie w kwestii zarabiania pieniędzy. Ale to akurat nie jest problem. Obecnie wyprzedają po kawałku mediom to, co mają najcenniejszego - swoją historię. Udzielili wywiadu Oprah Winfrey, podpisali lukratywny kontrakt z Netflixem na produkcję seriali dokumentalnych oraz z wydawnictwem, które ma wydać autobiografię księcia.