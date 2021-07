Harry potajemnie nagrywał rodzinę? Szykuje się kolejna afera

Książę Harry przyleciał niedawno do Wielkiej Brytanii, by uczestniczyć w ceremonii odsłonięcia pomnika księżnej Diany. W uroczystości brał udział też książę William. Obaj bracia byli w dobrych nastrojach, rozmawiali ze sobą i często się uśmiechali. Teraz portal New Idea donosi, że Harry podczas swojej wizyty miał potajemnie nagrywać spotkania z członkami rodziny królewskiej.