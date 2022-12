Książę Harry wystąpił jako Spider-Man. Mówił, jak odnaleźć się po śmierci rodzica

Harry jest weteranem wojny w Afganistanie i odkąd przeszedł w stan spoczynku aktywnie wspiera byłych żołnierzy okaleczonych fizycznie i psychicznie. Dodatkowo współpracuje z organizacją Scotty's Little Soldier skupiającą, w większości, półsieroty po poległych żołnierzach brytyjskich. I właśnie z myślą o tych najmłodszych nagrał krótki filmik, w którym, w przebraniu Spder-Mana, zachęca ich do udziału w popularnej zabawie "Heroes and Villains". Chodzi pokrótce o to, że ci źli ukradli gwiazdkowe prezenty, a maluchy muszą współnie ich odnaleźć i odzyskać podarunki.