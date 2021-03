Książę Karol odwiedził Filipa w szpitalu. W jakim celu został wezwany?

Jak donoszą media, książę Karol został wezwany do szpitala na polecenie księcia Filipa w celu odbycia bardzo poważnej rozmowy. "Myślę, że to na prośbę księcia Edynburga odwiedził go książę Walii, aby nakreślić mu plan działania. Spójrz, ten mężczyzna ma 99 lat, przechodzi infekcję. Domyślam się, że wyjdzie z niej cało i wróci do Windsoru, ale w końcu on umrze i właśnie powiedział do Karola - Pewnego dnia zostaniesz głową rodziny" - powiedział Dickie Arbiter, były rzecznik prasowy królowej Elżbiety II, w rozmowie "The Royal Beat".