Książę Karol tęskni za wnukiem. Prosi Harry’ego i Meghan o przyjazd

Cierpi na tym rodzina królewska – przede wszystkim jako najbliżsi krewni Meghan I Harry’ego. Prasa niedawno rozpisywała się, że za prawnukiem bardzo tęskni królowa Elżbieta. Jeszcze bardziej rozłąkę przeżywa podobno książę Karol, który, co nie jest tajemnicą, jest bardzo zżyty ze swoimi wnukami. Spędza sporo czasu z dziećmi Williama, nic dziwnego więc, że spotkania w sieci to dla niego za mało.

Książę Karol mógł oczywiście zobaczyć Archiego online, jednak dla niego to nie to samo, co przytulenie wnuka. Wiem, że obawia się, że królowa i książę Filip już mogą go nigdy nie zobaczyć, a to by była dopiero katastrofa. Karol wręcz prosi, żeby zobaczyć się z wnukiem – twierdzi źródło magazynu „New Idea”.