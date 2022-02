Książę Karol znowu chory na COVID-19. Brytyjczycy drżą o królową Elżbietę

Jednak pojawiają się głosy pełne niepokoju o królową Elżbietę. 95-letnia monarchini widziała się z synem, choć nie jest jasne, jak wygląda chronologia wydarzeń w tym przypadku i czy była szansa, by zaraziła się od syna. Zarówno ona, jak i Karol są oczywiście zaszczepieni, dzięki czemu szanse na to, że choroba może okazać się groźna, są nikłe. Ale wciąż sędziwy wiek Elżbiety wymaga specjalnej opieki nad nią, by mogła cieszyć się zdrowiem i siłą jak najdłużej.