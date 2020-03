Książę William chce wrócić do służby jako pilot karetki powietrznej

W rozmowie z brytyjskim tabloidem "Sun" osoba z otoczenia księcia powiedziała: "William poważnie rozważa powrót do latania karetką powietrzną, by pomóc w czasach pandemii. Wie, że cały kraj robi, co może i chce pomóc. Ale to skomplikowane,bo opuścił tę pracę po to, by móc poświęcić się w pełni oficjalnym obowiązkom. Ta rola w rodzinie królewskiej jest teraz jeszcze ważniejsza, biorąc pod uwagę, że książę Karol był chory, Harry i Meghan się odsunęli, a Andrew został wykluczony z życia publicznego. Ale mimo to William bardzo chce zrobić wszystko, co w jego mocy, by pomóc".