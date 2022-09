Książę William musiał interweniować. Publicznie upomina Meghan Markle

Książęta wraz z żonami znów pojawili się razem publicznie. Zgromadzeni pod zamkiem w Windsorze mogli zobaczyć, jak spacerują, a potem stanąć z nimi "twarzą w twarz". To właśnie wtedy doszło do dziwnej sytuacji. Meghan Markle zaczęła wyprzedzać księcia i księżną. Chwilę potem William obrócił się do brata i bratowej. Najwyraźniej zaczął ją pouczać, jak powinna się zachować.