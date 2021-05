Książę William naśmiewa się z żony. "Proszę, wyłączcie to"

Później księżna Kate oraz książę William udali się do ośrodka w Prestonpans zwalczającego przemoc z użyciem noża. Opiekunowie tamtego miejsca wykorzystują studio muzyczne jako jeden ze sposobów na redukcję agresji. To właśnie tam żona brytyjskiego następcy tronu spróbowała stworzyć własną kompozycję muzyki elektronicznej. Nie poszło jej jednak zbyt dobrze, co uwieczniono na nagraniu.