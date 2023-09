Książę William wyróżnił Polaków. Mogą zdobyć milion funtów

- To docenienie zaangażowania wielu lokalnych aktywistów PAS, którzy przez ostatnią dekadę działali na rzecz czystego powietrza. Dzięki ich determinacji jakość powietrza w Polsce wyraźnie się poprawiła, choć jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Naszym celem jest Polska wolna od smogu. Zanieczyszczenie powietrza wciąż co roku przyczynia się do 40 tys. przedwczesnych śmierci. Musimy to zmienić - powiedział lider ruchu Andrzej Guła dla TVN24.