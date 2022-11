Księżna Charlene pokazała bliźnięta w halloweenowych przebraniach. Ale urocze!

Jacques Honore Rainier i Gabriella Therese Marie urodzili się osiem lat temu. Ich rodzice nie kryją ich przed światem. Bliźnięta często towarzyszom rodzicom podczas ważnych państwowych uroczystości, czy wesołych świąt i spotkań z poddanymi. Księżna Charlene prowadzi swoje instagramowe konto jak "zwykła mama". Nie stawia na estetykę, czy wystudiowane posty i fotografie. To, co widzimy, to prawdziwe życie.