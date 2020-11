Księżna Diana o swojej konfrontacji z Kamilą. Porównanie do "The Crown"

" The Crown " to obsypany nagrodami serial Netfliksa opowiadający historię brytyjskiej rodziny królewskiej. Pierwszy sezon skupia się na początkach panowania Elżbiety, drugi na jej kłopotach w małżeństwie z księciem Filipem. Najnowszy pojawił się 15 listopada i wprowadził na scenę Dianę Spencer . W młodą księżną wcieliła się mało znana aktorka, Emma Corrin.

Największe emocje w drugim sezonie "The Crown" budzi wątek trójkąta miłosnego Diany, Karola i Kamili. Przedstawiona historia wywołała dość duże oburzenie wśród przyjaciół księcia Karola, gdzie pokazano go w serialu jako zrzędliwego, rozdrażnionego cudzołożnika. Pomimo że istnieją głosy, jakoby produkcja Netfliksa była bardziej fikcją niż faktem, inny materiał platformy streamingowej mówi o Dianie w bardziej bezpośredni sposób.

Film dokumentalny "Diana: In Her Own Words", pierwotnie pokazywany w National Geographic, pokazuje nagrania, na których Diana opowiedziała o swoim życiu i małżeństwie, a następnie przekazano je jej biografowi, Andrew Mortonowi. Szczególnie zaskakuje wątek poruszający interakcję z Kamilą.