Księżna Kate często zasłania się torebką. Ekspertka od etykiety ujawnia, co oznacza ten gest

William Hanson, inny ekspert od etykiety, podkreśla, że gdy księżna ma zajęte ręce, daje to sygnał jej rozmówcy, że uścisk dłoni jest niewłaściwy. Wiele osób nie jest świadomych zasad dworskiej etykiety, która mówi, że to członkowie rodziny królewskiej mają prawo zainicjować uścisk dłoni. Jeśli księżna nie wyciąga pierwsza ręki na powitanie, to jest to sygnał, że wystarczy sam uśmiech lub skinienie głową.