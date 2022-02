Księżna Kate czyta dzieciom bajkę. Książka jest już oczywiście niedostępna...

Na ten dzień Kate wybrała książeczkę Jill Tomlinson "Sowa, która bała się ciemności". Jest to opowiadanie o sowie o imieniu Plop. Plop bardzo boi się ciemności, ale przyjaciele pomagają mu zrozumieć, czym jest mrok i że nie ma powodu do lęku. Książka często jest polecana rodzicom dzieci, które same mają problemy z lękami w nocy.