Księżna Kate i Olena Zełenska razem. Jest zdjęcie ze spotkania

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września w pałacu Balmoral. Służyła monarchii do ostatnich dni, bo zaledwie dzień przed śmiercią przyjęła na specjalnej audiencji nową premier Wielkiej Brytanii - Liz Truss. Odejście królowej uruchomiło plan London Bridge, którego szczegóły znane były już od wielu lat, a w którym to zaplanowano dokładnie krok po kroku wszystko, co będzie działo się po śmierci królowej. Po długich przygotowaniach, w poniedziałek 19 września odbędzie się pogrzeb monarchini.