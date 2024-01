Księżna Kate kończy 42 lata. Król Karol III ma dla niej NIETYPOWY prezent

Książę William planuje rozpieszczać swoją żonę. Prawdopodobnie ma w sobie trochę romantyzmu i może zorganizować śniadanie do łóżka dla Kate. Wyobrażam sobie, że spędzą trochę czasu ze swoimi dziećmi, ponieważ jest to ostatni dzień ich świątecznych wakacji przed powrotem do szkoły. Być może para zakończy świętowanie kolacją z szampanem przy świecach — donosi królewska ekspertka Jennie Bond.