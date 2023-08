Księżna Kate na festiwalu techno. Tak wyglądała, by wtopić się w tłum

Okazuje się, że Kate, możliwie bez wielkiego szumu, uczestniczyła w "festiwalu muzyki i sztuki" w Houghton Hall w Norfolk. Zanim pomyślicie "jest taka jak my!", wiedzcie, że wcześniej spędziła czas u markiza i markizy Cholmondeley, bo tak właśnie wyglądają festiwale arystokracji. Markiza Cholmondeley to nie kto inny jak Rose Hanbury. To właśnie jej media usilnie od kilku lat wmawiają romans z księciem Williamem. Obecność Rose na ważnych wydarzeniach w rodzinie królewskiej wcale tych plotek nie kończy.