Księżna Kate ofiarą seksistowskiej zaczepki. To spotyka nawet przyszłą królową

Zaczepki, gwizdy, głośne komentarze i nagabywanie to coś, na co narażone na co dzień są kobiety i dziewczyny. To seksistowskie zachowania, które nie tylko uprzedmiotawiają je, ale ograbiają je z poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. To, że narażona na to została nawet przyszła królowa, tylko pokazuje skalę problemu.