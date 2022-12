Księżna Kate olśniła na świątecznym koncercie. Jeden szczegół jej stylizacji szczególnie przykuwa uwagę

Co ciekawe, rubinowe kolczyki, które na tę wyjątkową okazję zdecydowała się założyć księżna, kosztują zaledwie... 14 funtów (ok. 75 zł). W porównaniu do szpilek Gianvito Rossi, w których spacerowała po kościele i za które trzeba zapłacić ok. 3 tys. zł, można śmiało powiedzieć, że Kate wpięła w uszy wyjątkowo tani dodatek. Jak wam się podoba?