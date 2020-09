Księżna Kate spotkała się ze skautami. Dała się porwać zabawie

Kate Middleton, co nie jest tajemnicą, jako patronka angielskich skautów, w ramach wolontariatu od czasu do czasu opiekuje się najmłodszymi skautami (sama wspomniała nawet, że nie wyklucza, iż jej dzieci dołączą do tego grona). Księżna chętnie angażuje się we wszystkie aktywności, jakie tylko podczas spotkań przygotowują dla niej mali skauci.