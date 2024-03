Księżna Kate walczy z rakiem. Znamy powód, dlaczego ogłosiła to właśnie teraz

Księżna Kate zwlekała z oświadczeniem. Znamy powód

Księżna postanowiła poczekać do momentu, kiedy Charlotte, Louis i George zaczną świąteczną przerwę szkolną. Zamierzała najpierw przekazać im wiadomość osobiście i dać szansę na przystosowanie się do nowej sytuacji, zanim zostanie ona ogłoszona publicznie. Dzieci Kate i Williama wrócą do szkoły Lambrook za kilka tygodni, a w międzyczasie będą spędzać czas w domu z mamą.