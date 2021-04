Nowe zdjęcia księcia Louisa. Jest coraz bardziej podobny do brata

Widać, że w Wielkiej Brytanii pogoda dopisuje, bo Louis miał na sobie krótkie spodenki i mógł wskoczyć na rowerek biegowy. Mama małego księcia uchwyciła ważny moment, czyli pierwszy wyjazd syna do przedszkola.

Louis (Ludwik) z Cambridge to syn księżnej Kate i księcia Williama, który przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 r.

Prawnuk królowej Elżbiety II jest piąty w kolejce do tronu: po dziadku Karolu, ojcu, starszym bracie i siostrze Charlotte. Ona też będzie niedługo obchodzić urodziny – 2 maja skończy sześć lat.

Najstarszy z całej trójki dzieci księcia i księżnej Cambridge jest prawie 8-letni George. Zdaniem internautów zapatrzonych w najnowsze zdjęcie Louisa, młodszy brat jest uderzająco podobny do starszego. On także zaczął chodzić do przedszkola (Westacre Montessori School Nursery w hrabstwie Norfolk) mając niespełna trzy latka.