Księżna Meghan bez pierścionka zaręczynowego. Podano powód

Najpierw pojawiła się informacja, że Harry wynajął pokój hotelowy w Los Angeles, by wynieść się od żony. Oficjalnie temu zaprzeczono. Potem okazało się, że wybiera się do Afryki bez niej - szybko wyszło na jaw, że po to, by kręcić dokument. Teraz, gdy jest w Azji (m.in. w sprawach swojej organizacji Sentebale) bez Meghan, tabloidy mają pożywkę. Zwłaszcza, że w sieci pojawiło się zdjęcie księżnej bez pierścionka zaręczynowego.