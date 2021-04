Księżna Meghan krytykowana za... wysłanie kwiatów na pogrzeb

Jednak informacja o geście Meghan spotkała się z ostrą krytyką internautów, którzy piszą, że księżna chce "by uwaga byłą skupiona na niej". Można śmiało przewidzieć, jakie komentarze by się pojawiły, gdyby Meghan nie zdecydowała się na żaden gest.

Skąd ta niechęć wobec księżnej Sussex? Otóż Harry i jego żona weszli na ścieżkę sądową i procesują się z wydawcą największych gazet w Wielkiej Brytanii. To one kształtują narrację wokół rodziny królewskiej. Łatwo zatem było wymyślić historię o "złej kobiecie", która skłóciła braci.

Wygląda na to, że bez względu na to, co Meghan zrobi, lub nie i tak będzie krytykowana.