Księżna Meghan nadal wykonuje swoje obowiązki. Dotrzymała słowa

Książę Harry i księżna Meghan przestają pełnić rolę starszych członków rodziny królewskiej, ale wciąż sprawują patronat nad organizacjami i instytucjami.

Mayhew to organizacja opiekująca się zwierzętami, w której pracują także wolontariusze. Nad zwierzętami pieczę mogą sprawować także ludzie chorzy, którzy potrzebują emocjonalnego wsparcia. Meghan jest patronką stowarzyszenia od roku. W styczniu 2019 ciężarna wtedy księżna odwiedziła pracowników i pupili Mayhew. Jeden piesek szczególnie przypadł jej wtedy do serca. Miała go na rękach i z uśmiechem mówiła, że nie mogą sobie pozwolić na kolejnego psa przed narodzinami dziecka.