Księżna Meghan o śmierci królowej. Te słowa wiele wyjaśniają

- Jestem naprawdę wdzięczna, że ​​mogłam być z mężem, aby go wspierać, szczególnie w tym czasie. To, co jest tak piękne, to patrzeć na spuściznę, jaką jego babcia pozostawiła na tak wielu frontach. Z pewnością, jeśli chodzi o przywództwo kobiet, jest najjaśniejszym przykładem tego, jak to wygląda. Czuję głęboką wdzięczność, że mogłam z nią spędzić czas i ją poznać. To był skomplikowany czas, ale mój mąż, zawsze optymista, powiedział: "Teraz ponownie połączyła się z mężem". (…) Jestem dumna, że ​​miałam miłe relacje z matką rodziny - powiedziała Meghan.