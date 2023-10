Księżna Meghan planuje swój wielki powrót? Ekspertka wylicza sygnały, które mogliśmy przegapić

Rzeczywiście, księżna dała się "przyłapać" przy kilku okazjach. A to wyjściu na pobliski ryneczek, a to w kinie z przyjaciółkami, podczas kilku randek na mieście z Harrym, na niejednym koncercie Beyoncé. Poza tym codziennie do agencji trafiały jej zdjęcia ze wspomnianych Invictus Games. Według Emily Andrews Meghan interesuje mocna pozycja w show-biznesie. Co prawda zerwała z aktorstwem przed ślubem z księciem Harrym (jej ostatnim serialem było "W garniturach"), ale właśnie w tym roku podpisała kontrakt z dużą hollywoodzką agencją talentów. Nie jest jasne, czy chce stanąć na planie, czy może marzy jej się bardziej sprawcza, kreatywna rola.